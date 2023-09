Raimon rescata dietaris dels 80 i troba un "desgavell" la situació a la Comunitat Valenciana

Considera "obvi" que el català, el valencià i el mallorquí són la mateixa llengua

El cantautor valencià Raimon ha rescatat dietaris de la dècada dels 80 al llibre 'Personal i transferible' (Empúries), ha considerat "un desgavell" la situació actual a la Comunitat Valenciana amb la llengua, i ha subratllat que el català, el valencià i el mallorquí són la mateixa llengua.

En una roda de premsa aquest dimecres a Barcelona i preguntat per la situació a la Comunitat Valenciana, ha afirmat: "Ara precisament amb aquests 'blaveros' que hi ha allí, mare meua. Ara és un desgavell. Han fet unes coses que no... Espero que això es calmi una miqueta. Canvien l'accent, volen posar 'València' amb 'ç', jo que sé. Estan sonats. No s'entén".

Sobre la llengua, ha assegurat que el català, el valencià o el balear són "la mateixa llengua. És obvi", i ha remarcat que el diccionari Alcover-Moll ja ho deia així, remarcant que el català o el valencià és una altra manera de parlar la mateixa llengua.

Ha considerat "lògic" que al Congrés es pugui anomenar 'català/valencià', i ha subratllat que hi ha moltes maneres diferents de parlar-lo, però que existeix una escriptura que és bona per a tothom.

Al llibre, recorre els primers anys 80, un període de transició entre el franquisme i la democràcia, amb vivències, reflexions, concerts, lectures i la seva amistat amb personalitats com Manuel Vázquez Montalbán, Andreu Alfaro o Joan Fuster.

Ha afirmat que la diferència entre escriure una cançó i aquests dietaris és que quan compon la lletra busca un text poètic i està pendent d'aspectes com la sil·labització, mentre que amb els dietaris sorgeix "a raig".

Raimon ha rememorat que en els inicis de la democràcia alguns el volien col·locar "al sac dels xiquets de la resistència", com si formés part del passat i ell es va rebel·lar i va dir 'no' a moltes coses.

"El 'no' ja el vaig cantar en les meues cançons", ha assenyalat Raimon, qui ha assenyalat que sempre s'ha negat quan no se sentia còmode amb propostes que li arribaven des de l'esquerra.

SENSE INTENCIÓ DE PUBLICAR-LOS

Raimon ha afirmat que quan escrivia aquests dietaris "no tenia intenció" de publicar-los perquè si no els hagués escrit d'una altra manera, i ha dit que no ha pensat a escriure unes memòries, però no ha tancat la porta a fer-ho.

El cantautor ha afirmat que té més dietaris, però que no són tan continuats en el temps, i ha afirmat que no creu que en els textos hi hagi "massa coses" de les que es pugui penedir.

Sis anys després dels seus concerts de comiat al Palau de la Música Catalana, ha assegurat: "Com estava bé era el moment d'anar-se'n i crec que vaig fer bé. Era millor fer-ho així que els altres veiessin que ja estava per a no fer res".

Raimon ha assegurat que se sent afortunat de compartir la vida amb la seva dona Annalisa Corti, i ha remarcat que s'estimen "des del primer dia que es van conèixer" i no sabrien estar l'un sense l'altre.