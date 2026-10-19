Rafael Ruiz de Gauna, nou director general de la Fundació Pere Tarrés

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
L'actual adjunt a la direcció general i director de l'àrea de formació i de la xarxa de centres socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés, Rafael Ruiz de Gauna, ha estat nomenat nou director general de l'entitat a partir de l'1 de novembre.
La decisió del consell de la direcció suposa rellevar l'actual director, Josep Oriol Pujol, que es jubila després d'ocupar el càrrec durant els últims 24 anys, informa la fundació en un comunicat aquest dilluns.
Ruiz de Gauna és llicenciat en Ciències biològiques i diplomat en Pedagogia de l'oci i animació sociocultural, a més de ser una persona amb una "extensa" vinculació amb el món social i de l'oci i que ha estat estat membre de la junta directiva de la Coordinadora Catalana de Fundacions i de la Confederació del Tercer Sector.