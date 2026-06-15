Una radial podria haver provocat l'incendi de Cervià i una recol·lectora el de Sanaüja

LLEIDA 15 juny (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals treballen amb diverses hipòtesis per aclarir les causes dels incendis d'aquest cap de setmana a Cervià de les Garrigues, en què l'ús d'una radial podria haver generat el foc, i a Sanaüja (Lleida), on és possible que l'avaria d'una recol·lectora provoqués l'incendi.
Així ho expliquen fonts del cos a Europa Press aquest dilluns, que també indiquen que l'incendi de Cervià va afectar una superfície de 46 hectàrees i el de Sanaüja una de 48, si bé en cap dels dos s'han hagut de lamentar danys humans.
Les investigacions de tots dos incendis segueixen el seu curs, si bé les mateixes fonts apunten que la recol·lectora complia tots els requisits que el cos d'Agents Rurals estableix de cara a la campanya de la sega de cereals.