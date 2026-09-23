La R4 de Rodalies no para a Fabra i Puig (Barcelona) per la caiguda d'un fals sostre d'aquest dimarts

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
Els trens de la línia R4 de Rodalies no paren a l'estació de Fabra i Puig (Barcelona) aquest dimecres des de primera hora després del despreniment d'un fals sostre d'aquest dimarts a la tarda que va deixar tres ferits lleus.
Malgrat aquesta afectació, la circulació dels trens de la línia R4 es manté amb "normalitat" i aquesta no es veurà alterada, informa Rodalies en un comunicat aquest dimecres.
Com a conseqüència d'aquesta incidència, l'estació romandrà tancada "fins a nou avís" i no serà possible l'accés ni sortida de viatgers des d'aquesta instal·lació.
Per garantir la mobilitat dels clients amb destinació Fabra i Puig, els viatgers hauran de baixar a l'estació de la Sagrera-Meridiana i continuar el trajecte amb la línia 1 del Metro fins a l'estació de Fabra i Puig.
Els bitllets i abonaments de Rodalies estaran degudament habilitats per permetre la realització d'aquest transbord.