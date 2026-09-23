Publicat 23/09/2026 07:32

La R4 de Rodalies no para a Fabra i Puig (Barcelona) per la caiguda d'un fals sostre d'aquest dimarts

Archivo - Arxiu - Trens de Rodalies amb la pintura de la Generalitat i la de Renfe.
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -

Els trens de la línia R4 de Rodalies no paren a l'estació de Fabra i Puig (Barcelona) aquest dimecres des de primera hora després del despreniment d'un fals sostre d'aquest dimarts a la tarda que va deixar tres ferits lleus.

Malgrat aquesta afectació, la circulació dels trens de la línia R4 es manté amb "normalitat" i aquesta no es veurà alterada, informa Rodalies en un comunicat aquest dimecres.

Com a conseqüència d'aquesta incidència, l'estació romandrà tancada "fins a nou avís" i no serà possible l'accés ni sortida de viatgers des d'aquesta instal·lació.

Per garantir la mobilitat dels clients amb destinació Fabra i Puig, els viatgers hauran de baixar a l'estació de la Sagrera-Meridiana i continuar el trajecte amb la línia 1 del Metro fins a l'estació de Fabra i Puig.

Els bitllets i abonaments de Rodalies estaran degudament habilitats per permetre la realització d'aquest transbord.

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