Publicat 19/08/2026 19:58

La R4 es restableix "de manera gradual" després d'un incendi a Gelida (Barcelona) a prop de les vies

Imatge aèria de l'incendi
BOMBEROS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -

Adif ha donat per finalitzada la incidència que ha paralitzat des del migdia d'aquest dimecres la circulació de la R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central (Barcelona) i els trens "recuperen la freqüència de pas de manera gradual".

Així ho ha informat la companyia en un missatge en 'X' recollit per Europa Press, després que la proximitat a les vies d'un foc que s'ha originat a l'AP-7 a Gelida (Barcelona) hagi tallat la circulació dels trens.

Els Bombers de la Generalitat havien donat per estabilitzat el foc a les 16.27 hores, després d'haver mobilitzat un total de 14 dotacions.

Contador

Contingut patrocinat