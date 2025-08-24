La R3 de Rodalies recupera la seva circulació en tota la línia després de solucionar-se l'avaria

BARCELONA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
La línia R3 de Rodalies de Catalunya ha recuperat la seva circulació ferroviària en tota la línia, després de solucionar-se aquest diumenge cap a les 18.20 l'avaria a la infraestructura que ha interromput el servei de la línia des de les 11 hores.
Els trens recuperen progressivament les freqüències i horaris de pas habituals, informa Rodalies en un missatge a X recollit per Europa Press.
El tram afectat ha estat entre Parets del Vallès i Granollers-Canovelles (Barcelona) i a causa d'aquesta avaria s'ha cancel·lat l'expedició dels trens amb origen a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Rodalies ha establert un servei alternatiu.