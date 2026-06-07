La R2 Sud i trens regionals del sud tornaran aquest dilluns al Garraf (Barcelona) després de les obres

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -
Els trens de Rodalies recuperaran progressivament des d'aquest dilluns el servei habitual a la comarca del Garraf (Barcelona) després de les obres de millora en els túnels entre les estacions de Sitges i Garraf.
La línia R2 Sud (Sant Vicenç de Calders-Barcelona) tornarà a circular en doble via de Garraf a Sitges (encara que els busos alternatius dels serveis regionals seguiran funcionant tot el dilluns), informen Govern central, Generalitat i Renfe en un comunicat.
Les obres d'Adif des del 16 de març han comportat modificacions en l'R2 Sud i regionals del sud, i ara la recuperació de les freqüències i circulacions habituals s'avança una setmana sobre el calendari previst pel 15 de juny.
LÍNIA R15
D'altra banda es recupera el servei amb tren de l'R15 en el tram de Móra la Nova a Riba-roja d'Ebre (Tarragona), que encara tenia busos alternatius per les limitacions temporals de velocitat després del temporal Harry de gener (aquest dilluns seguirà havent-hi busos).
Se suprimeixen les principals limitacions temporals de velocitat però les obres seguiran fins aconseguir els temps de viatge originals: per això el servei es restableix amb uns horaris adaptats a les obres i a aquestes limitacions de velocitat.
Els trens l'R15 amb origen i destinació Saragossa hauran de fer un transbord de tren a Móra la Nova.