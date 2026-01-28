Quim Masferrer portarà l'espectacle 'Bona Gent' al festival Strenes de Girona el 27 de març

GIRONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
L'actor i presentador Quim Masferrer portarà al festival Strenes de Girona l'espectacle 'Bona Gent', que es podrà veure el 27 de març al Teatre Municipal de la ciutat en dues funcions.
Amb aquesta proposta, Masferrer "converteix el públic en protagonista absolut d'una experiència única i irrepetible", informa l'organització en un comunicat aquest dimecres.
La presència de Masferrer "reforça" la programació de Strenes en el primer cap de setmana del festival, i durant el 27 i 28 de març també hi actuaran artistes com Sílvia Pérez Cruz o la Ludwig Band.