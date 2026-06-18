Quevedo penja el 'sould out' en 11 dels concerts a Madrid i Barcelona en què presentarà 'El Baifo'

Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu
MADRID 18 juny (EUROPA PRESS) -
L'artista Quevedo ha penjat el cartell de 'sould out' en 11 dels concerts a Madrid i Barcelona en què presentarà el seu nou disc, 'El Baifo'. Tot i que havia confirmat quatre actuacions a les dues ciutats, ha anat afegint dies a mesura que s'anaven exhaurint les entrades.
Així, segons ha especificat l'entorn de Quevedo a Europa Press, 79.200 persones han comprat entrades per als concerts del 9, 10, 11, 14, 15 i 17 d'abril del 2027 al Movistar Arena, mentre que 75.000 ho han fet per als dels dies 1, 2, 3, 5 i 6 de juliol al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Després d'una prevenda aquest dimarts, les entrades han sortit a la venda aquest dijous a les 12.00 hores i minuts després ja s'havien venut diverses dates completes a les dues ciutats.