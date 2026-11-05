Quevedo, Olivia Dean i Guitarricadelafuente s'afegeixen al cartell de Los40 Music Awards a Barcelona

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La gala de Los40 Music Awards Santander 2026, que se celebrarà el 20 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, comptarà amb actuacions de Quevedo, Olivia Dean i Guitarricadelafuente.
Els noms completen un cartell que ja inclou Manuel Turizo, Lola Índigo, Romeo Santos i Prince Royce, Emilia, Eladio Carrión i Ana Mena, entre d'altres.
L'esdeveniment, que culminarà la celebració del 60è aniversari de Los40, comptarà amb la presència de Rosalía i Aitana, entre d'altres.