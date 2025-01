'Querer' i 'Casa en flames' arrasen en uns Premis Feroz molt reivindicatius i amb un accent gallec marcat

Uns guardons molt repartits que premien 'Salve María' com a millor pel·lícula dramàtica i 'Celeste' com a millor sèrie de comèdia

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

La sèrie d'Alauda Ruiz d'Azúa, 'Querer', sobre l'assetjament sexual dins del matrimoni, i la pel·lícula 'Casa en flames', de Dani de la Orden han estat les grans guanyadores d'uns Premis Feroz molt reivindicatius i amb un accent gallec marcat.

Durant una mica més de dues hores, l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya (AICE) ha premiat les millors produccions audiovisuals de l'any amb un sopar de gala conduït per LaDani, que en el seu monòleg d'obertura s'ha dirigit directament a alguns dels presents com la vice-presidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, o Pedro Almodóvar, entre d'altres.

També s'ha referit al director Carlos Vermut, acusat recentment de violència sexual per algunes de les actrius amb què ha treballat. Precisament en l'edició del 2023, l'actriu Jedet va denunciar haver patit una agressió sexual a la festa posterior als premis; per això la denúncia d'aquesta mena de violències ha estat molt present no només a la gala, sinó també a les declaracions dels premiats.

També hi ha parat especial atenció la responsable de 'Querer', sèrie guanyadora en la categoria de drama per abordar la violació dins del matrimoni i la protagonista del qual, Nagore Aramburu, també s'ha endut el seu Feroz com a actriu protagonista.

Tal com ha explicat la mateixa Alauda en unes declaracions a Europa Press, hi ha un "respecte" profund per una situació freqüentment "silenciada"; cosa que confia que canviï a partir d'ara.

En aquest moment, ha assenyalat, l'audiovisual beu molt de la societat actual, que ha posat al centre del debat públic el consentiment, per la qual cosa espera que ara s'obri un camí nou.

SOLITUD I REINVENCIÓ A 'CELESTE'

En la categoria de sèrie de comèdia, 'Celeste', protagonitzada per Carmen Machi, ha estat l'altra gran vencedora. Per a Diego San José, el seu creador, el repte ha estat transformar en comèdia les qüestions que veritablement aborda la sèrie: la solitud, l'edatisme i la reinvenció.

En aquesta producció, Carmen Machi dona vida a una inspectora d'hisenda que s'enfronta, poc abans de la seva jubilació, al seu últim gran cas: una cantant de fama internacional que defrauda Hisenda.

La pel·lícula 'Salve María' s'ha fet amb el Feroz a millor pel·lícula dramàtica, malgrat no haver estat la primera a les quinieles. Les mateixes protagonistes del film, amb la seva directora, Mar Coll, ho reconeixien, aclaparades i entre llàgrimes.

Els pronòstics sí que s'han complert amb 'Casa en flames', millor pel·lícula de comèdia que també s'ha endut guardó a millor guió per a Eduard Sola i millor actriu protagonista de pel·lícula per a Emma Vilarasau.

ALMODÓVAR, MOLT EMOCIONAT

El mateix ha passat amb el premi a millor director, que ha anat a parar a Pedro Almodóvar per 'La habitación de al lado'. El manxec ha remarcat la importància de rebre un premi de la mà de la premsa especialitzada i ha destacat "l'enorme" treball de tots els seus companys aquest any.

Almodóvar ha confessat que rebre el guardó per aquesta pel·lícula és molt especial per l'assumpte que tracta --dues amigues que es retroben amb la malaltia terminal d'una d'elles--, "una mort plena de llum, de vitalitat", i en la qual ha treballat amb Titlla Swinton i Julianne Moore, "un luxe i un autèntic espectacle". "De vegades acabava tan emocionat que me n'anava al lavabo", ha assenyalat.

La seva obra també s'ha endut el premi a millor música original, de la mà d'Alberto Iglesias. "En aquesta pel·lícula hi ha moments que les paraules no poden descriure i aquí és quan entra en joc la música", ha comentat.

En la resta de categories, els guardons han estat molt repartits: Pol López i Óscar de la Fuente han estat guardonats amb el Premi Feroz a millor actor de repartiment en sèrie i cinema, respectivament. Pol López ha guanyat el premi a millor actor de repartiment d'una sèrie per 'Nos vemos en otra vida' i ha posat l'accent en la importància de la "descentralització" d'aquesta mena de celebracions. "Ho gaudeix la gent i ho gaudim nosaltres", ha destacat.

López competia amb altres actors com Miguel Bernardeau per 'Querer', Javier Gutiérrez per 'El caso Asunta', Iván Pellicer per 'Querer' i Manolo Solo per 'Celeste'.

Per la seva banda, Óscar de la Fuente va aconseguir el premi a millor actor de repartiment de cinema per 'La casa'. Enric Auquer per 'Casa en flames', Julián López per 'Los destellos', José Sacristán per 'Escape' i Alberto Sant Joan per 'Casa en flames' eren la resta de nominats.

NORA NAVAS I EDUARD FERNÁNDEZ

Nora Navas s'ha endut el reconeixement de millor actriu de repartiment de sèrie per 'Yo, adicto'. En unes declaracions a Europa Press després de recollir el guardó, Navas ha reivindicat la importància d'abordar l'addicció en l'audiovisual. "Tots som addictes a alguna cosa", ha reconegut.

A la sèrie, Nora Navas interpreta la terapeuta del centre de desintoxicació en el qual ingressa per la seva addicció a les drogues, Javi, interpretat per Oriol Pla, que s'ha endut també el seu Feroz a millor actor de sèrie.

Eduard Fernández ha estat el guardonat com a millor actor de pel·lícula pel seu paper a 'Marco', en què interpreta Enric Marco Batlle, sindicalista espanyol que va exercir com a president de l'Amical de Mauthausen d'Espanya. Es va acabar descobrint que havia falsejat dades de la seva biografia per aparèixer com a supervivent del camp de concentració de Flossenburg durant la II Guerra Mundial.

Fernández s'ha mostrat molt orgullós amb el seu guardó, sobretot pel repte que, ha comentat, li ha suposat no només com a interpretació, sinó també físicament. Ha reconegut a més que feia temps que anava al darrere d'aquest personatge, "fascinant" i "fosc" a parts iguals.

Clara Segura es va emportar el premi a millor actriu de repartiment de cinema per 'El 47'. Ella competia amb Anna Castillo per 'Escape', Marina Guerola per 'Los destellos', María Rodríguez Soto per 'Casa en flames' i Aixa Villagrán per 'La virgen roja'.

JAIME CHÁVARRI, FEROZ D'HONOR

Un dels moments més especials de la nit ha estat el lliurament del Feroz d'honor al director Jaime Chávarri. El responsable de pel·lícules emblemàtiques com 'Las bicicletas no son para el verano' ha recollit el premi, molt emocionat, de les mans de l'actriu Emma Suárez i d'una de les seves alumnes a l'escola de cinema.

Precisament la seva faceta com a professor és la que més alegries i satisfaccions li dona, tal com ha reconegut a Europa Press.

CERIMÒNIA A PONTEVEDRA

La 'boa vila' ha estat l'altra gran protagonista de la nit. Tots els premiats i molts dels assistents han agraït el tracte tan afectuós que els ha brindat la ciutat, en la qual durant aquests últims mesos "s'ha respirat cinema".

Per això han animat al fet que aquest tipus d'esdeveniments es continuïn "traient de la capital". De moment, Pontevedra tornarà a ser la seu escollida per l'AICE per als Premis Feroz 2026.