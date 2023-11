Queens of the Stone Age i Jamie Cullum s'incorporen a l'Alma Festival de Barcelona

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock Queens of the Stone Age i el pianista Jamie Cullum s'han incorporat al cartell de l'Alma Festival 2024 de Barcelona, que se celebrarà al Poble Espanyol, ha informat aquest dimarts el certamen en un comunicat.

Queens of the Stone Age actuarà el 26 de juny i Jamie Cullum el 14 de juliol, i les entrades per als dos concerts es posaran a la venda aquest dijous.

Aquestes dues incorporacions s'afegeixen als noms ja anunciats de Take That, Vetusta Morla, Valeria Castro, Glen Hansard i James Blunt.

El festival ha explicat que ampliarà el Village del Poble Espanyol, ocuparà la part superior del recinte i se'n modificarà l'accés, que serà pel passeig Jean Forestier.

Per la seva banda, el festival ha anunciat els primers noms per a l'Alma Festival Madrid, que es farà al parc Enrique Tierno Galván del 30 de maig al 17 de juny: Deep Purple, Valeria Castro, Jamie Cullum i Vetusta Morla.