Quatre projectes catalans participen en el festival Ars Electronica (Àustria) de cultura digital

BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

Quatre projectes catalans participen en el festival internacional Ars Electronica 2024 de cultura digital, que se celebra des d'aquest dimecres 4 fins al diumenge 8 de setembre a Linz (Àustria), i que explora "la intersecció entre art, tecnologia i societat", informa l'Institut Ramon Llull (IRL) en un comunicat d'aquest dimarts.

Marc Vilanova, Maria Arnal, Albert Barqué-Durán, Marc Marzenit i Azahara Cerezo són els creadors d'aquestes propostes que es podran veure en una edició que té per lema 'HOPE - who will turn the tide' i se centra en els "desafiaments globals i el paper de l'art i la tecnologia en la seva superació".

L'IRL dona suport a l'exposició de Marc Vilanova, 'Cascade', que serà la mostra central del festival, i les altres propostes catalanes són 'Maria CHOIR' de Maria Arnal; 'VESTIBULAR_1' d'Albert Barqué-Durán i Marc Marzenit; i el projecte 'Objects in residence', del qual forma part Azahara Cerezo.