Quatre ferits, un dels quals greu, en un accident a l'Eix Transversal a Arbúcies (Girona)

GIRONA 13 març (EUROPA PRESS) -

Quatre persones han resultat ferides, una de les quals en estat greu, en un accident de trànsit que s'ha produït aquest dijous a l'autovia C-25, coneguda com Eix Transversal, a l'altura d'Arbúcies (Girona), i que a obligat a tallar el trànsit a la via en sentit Girona.

Ho ha explicat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual han detallat que han treballat amb 5 unitats terrestres i han traslladat els ferits a l'Hospital Universitari de Girona Josep Trueta.

Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat també han explicat en un missatge a X recollit per Europa Press que hi han desplaçat 6 dotacions, i que han alliberat un dels ferits, que estava atrapat.