Quatre ferits, un d'ells crític, per inhalar fum en una nau de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona)

TARRAGONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès i traslladat a l'hospital quatre persones afectades per una intoxicació de CO2 en una nau de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), una d'elles en estat crític, segons ha informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest dimarts.
Es tracta de quatre homes: un d'ells, el que es troba en estat crític, i dos en estat menys greu han estat traslladats a l'Hospital Moisès Broggi, a Barcelona, mentre que el quart, també menys greu, ha estat traslladat a l'Hospital del Vendrell (Tarragona).
Els Bombers de la Generalitat han assenyalat en una anotació a la mateixa xarxa social que van rebre l'avís a les 10.10 hores d'aquest dimarts i que l'incident podria haver-se originat per una mala combustió en un generador.
En el lloc dels fets, al qual han acudit amb una dotació, els bombers han trobat a dues persones en l'exterior de la nau i han hagut de rescatar d'urgència a altres dues, que romanien a l'interior.
Els bombers han comprovat que no hi havia més persones i han procedit a ventilar la nau de forma forçosa amb un electroventilador fins que les mesures donin valors normals.