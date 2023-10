Quatre detinguts i sis mossos ferits lleus en un enfrontament a Mollerussa (Lleida)

LLEIDA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones i sis agents han resultat ferits lleus arran d'un enfrontament entre la policia i uns 20 veïns de Mollerussa (Lleida), segons han explicat fonts policials a Europa Press aquest dilluns.

Els fets van passar diumenge a les 18.45 hores entre els carrers Pau Claris, Llorenç Vilaró i Camí d'Arbeca de la localitat, segons ha avançat 'El Segre'.

Dos agents de la policia catalana estaven detenint una persona a la via pública per un robatori amb força quan unes 20 persones presumptament "van increpar i es van abraonar contra els agents per impedir-ho".

Els agents van sol·licitar reforços i la presència de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) i, després d'arribar-hi, van detenir el presumpte lladre i tres persones més per atemptat a l'autoritat i obstrucció a la justícia.

Les mateixes fonts han explicat que, durant l'operatiu policial, sis agents van resultar ferits lleus.