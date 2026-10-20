Quatre detinguts a Sabadell (Barcelona) presumptament vinculats amb un tiroteig al juny

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a Sabadell (Barcelona) quatre persones presumptament vinculades amb un tiroteig ocorregut al juny, segons ha confirmat Europa Press i ha avançat 'El Caso'.
Les detencions s'han practicat en un domicili situat al carrer de Torners, al barri d'Espronceda, en el marc d'un dispositiu de la Unitat d'Investigació dels Mossos, han informat fonts policials.
A més d'efectuar les detencions, durant el registre del domicili s'han localitzat marihuana i armes de foc.