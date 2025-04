Quatre detinguts i un punt de venda de droga desmantellat a Cornellà de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Cornellà de Llobregat (Barcelona) van detenir dimarts passat, 1 d'abril, 4 homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i van desmantellar un punt de venda de droga al mateix municipi, informa el cos policial en un comunicat aquest dilluns.

La investigació va començar al gener després de rebre queixes veïnals per l'afluència de persones en un edifici del barri de Sant Ildefons per comprar substàncies estupefaents, raó per la qual els agents van establir dispositius de vigilància i van poder constatar que s'hi estava subministrant cocaïna altament adulterada i marihuana.

Els investigadors van detectar que eren 4 els homes que feien un ús habitual d'aquest habitatge i que tots ells eren presumptes responsables de l'activitat il·lícita.

També van descobrir que algunes de les persones drogodependents que hi anaven a comprar substàncies accedien al domicili amb maletes d'eines d'origen il·lícit, probablement procedents de robatoris a vehicles i furgonetes d'empreses.

Finalment, l'1 d'abril els agents van efectuar una entrada i escorcoll, en què van localitzar cocaïna adulterada, marihuana i bàscules electròniques, a més d'eines i maletes de treball sobre les quals ara miren de tornar-les als seus legítims propietaris i van detenir els 4 sospitosos, que van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Cornellà de Llobregat.