Quatre detinguts i una plantació de marihuana desmantellada a Fogars de la Selva (Girona)

GIRONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 25 de setembre tres homes i una dona d'entre 28 i 63 anys per un presumpte delicte contra la salut pública en desmantellar una plantació de marihuana a Fogars de la Selva (Girona) amb unes 600 plantes decomissades, informen en un comunicat aquest dimecres.
El passat 25 de setembre, juntament amb la policia local de Tordera (Girona), els Mossos van aturar un vehicle que transportava marihuana i en van detenir el conductor, i van tenir constància de l'existència d'una plantació en una masia.
Va ser l'endemà quan la policia catalana va dur a terme l'entrada i escorcoll, on van localitzar 180 plantes de marihuana en un cultiu exterior, 420 en un d'interior i una habitació amb 400 esqueixos, a banda de 53 quilos de cabdells, 89 grams de speed, 22 d'haixix i una arma; finalment, els detinguts van passar a disposició judicial el 28 de setembre.