Quatre detinguts per la seva presumpta relació amb una detenció il·legal i lesions a Barcelona

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes i una dona, d'entre 32 i 39 anys, a qui se'ls atribueixen delictes de temptativa d'assassinat, detenció il·legal i lesions causades a un altre home el dia 10 de desembre al districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona.

La hipòtesi dels investigadors seria una presumpta baralla uns dies enrere entre la víctima i un dels investigats per qüestió de drogues, informa la policia catalana en un comunicat aquest dilluns.

Durant la tarda del 13 de desembre, el jutjat coneixedor de la causa va autoritzar una entrada i escorcoll en una construcció en desús, lloc on presumptament havien retingut i emmordassat contra la seva voluntat la víctima durant 12 hores, i l'havien agredit.

Un dispositiu format per diversos equips de la Brigada Mòbil (Brimo), investigadors de la Unitat d'Investigació i agents de la policia científica va concloure amb la detenció a l'interior de l'immoble de dos dels investigats, i van recollir indicis d'interès per a la investigació com a cordes, cintes i telèfons mòbils.

Els arrestats, que acumulen 86 detencions policials, van passar a disposició judicial aquest diumenge 15 de desembre.