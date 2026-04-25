Quatre detinguts per un robatori mitjançant la tècnica del butró en una botiga de telefonia a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, van detenir el passat 20 d'abril a quatre homes d'entre 27 i 39 anys mentre fugien després de cometre un robatori amb força mitjançant la tècnica del butró en una botiga de telefonia de l'avinguda Meridiana de Barcelona.
Segons ha informat el cos en un comunicat aquest dissabte, els fets van ocórrer sobre les 4 de la matinada, quan una patrulla de Mossos va observar a un vehicle d'alta gamma en l'encreuament entre l'avinguda Meridiana i el carrer Aragó i, en detenir-ho, va fugir a gran velocitat en sentit contrari sense respectar els senyals ni els semàfors fins a arribar a la ronda litoral.
Finalment, el vehicle va ser interceptat en un control de tràfic en la ronda litoral i els cinc ocupants van fugir del cotxe dispersant-se per la zona del port, on finalment els agents van detenir a 4 dels 5 ocupants.
En el maleter del vehicle es van trobar 15 rellotges intel·ligents, 7 telèfons mòbils, 4 bateries externes, 3 balises V16, dos dispositius de televisió intel·ligent, un comandament de televisió i una consola de videojocs, a més de diverses eines com una llança tèrmica, bombones d'oxigen i butà i un gat hidràulic, entre altres.
Poc després, els Mossos van rebre l'avís que una botiga de telefonia de l'avinguda Meridiana havia estat saquejada i els presumptes autors havien accedit a través d'un butró.
Els quatre detinguts van passar a disposició judicial el dia 22 d'abril i la investigació continua oberta.