Quatre detinguts per robar 204 quilos de coure d'una empresa d'Abrera (Barcelona)

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 27 de gener quatre homes d'entre 23 i 30 anys per presumptament robar 204 quilos de coure d'una empresa d'Abrera (Barcelona), informen en un comunicat aquest dilluns.
La policia local va rebre l'avís d'un possible robatori per part de diversos homes que anaven en una furgoneta, i posteriorment els Mossos en van identificar els ocupants i van escorcollar l'interior del vehicle.
Tres d'ells tenien múltiples antecedents pel mateix delicte i tots els detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Martorell (Barcelona).