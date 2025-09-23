Quatre detinguts per presumptament obligar 18 dones a prostituir-se a Badalona (Barcelona)

Els detinguts es lucraven amb un 33% dels diners obtinguts per les víctimes
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelona), ha detingut quatre persones per, presumptament, explotar sexualment 18 dones a la localitat barcelonina, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimarts.
La investigació va començar el 14 d'agost, quan una dona va trucar a la comissaria de la Policia Nacional de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) i va assegurar que estava tancada en un habitatge de Badalona amb una amiga, qui un home armat estava agredint sexualment.
En arribar, els agents de la Policia Nacional es van trobar diverses dones a la porta i van comprovar que moltes estaven en situació irregular a Espanya; així mateix, la Guàrdia Urbana els va informar que les dues víctimes havien estat traslladades a un centre mèdic.
Quan els van prendre declaració com a testimonis protegits, totes dues van explicar que van ser captades mitjançant una oferta de feina falsa i que es van traslladar fins a Barcelona pensant que treballarien en un bar, però que un cop allà les van portar a Badalona, on les van obligar a exercir la prostitució després de tancar-les en un pis.
El domicili estava vigilat per diversos homes que feien torns les 24 hores del dia, exhibint una arma de foc per coaccionar-les, i que es quedaven amb el 33% del percentatge obtingut amb l'explotació sexual.
Amb aquesta informació la policia va localitzar un segon pis-prostíbul a Badalona, també controlat pels investigats.
OPERACIÓ TABIRA
La investigació va culminar el 16 de setembre, quan la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana van efectuar dues entrades i escorcolls en aquests domicilis, on hi havia un total de 18 dones, i van detenir quatre persones.
Se'ls imputen delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, prostitució coactiva, pertinença a organització criminal, tinença il·lícita d'armes, delicte contra la salut pública, detenció il·legal i agressió sexual.
Durant l'operació, amb el nom Tabira, també s'han intervingut 42.000 euros en efectiu, caixes fortes, una destral, dos bats de beisbol, 35 grams de droga, documentació i dispositius electrònics.