Quatre detinguts per presumpta relació amb el segrest i assassinat d'un home a Catalunya el 2024

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van detenir el passat 22 de setembre a 4 homes, d'entre 26 i 51 anys, en diversos registres a Barcelona, Sant Vicenç de Montalt i Sant Boi de Llobregat (Barcelona) per la seva presumpta relació amb el segrest i assassinat d'un home a Catalunya en 2024.
Es tracta de la segona fase d'una investigació iniciada en 2024 després de la desarticulació d'una organització criminal presumptament dedicada al narcotràfic internacional, han informat els Mossos en un comunicat aquest dissabte.
A més dels 4 detinguts també ha quedat investigat per aquests fets un cinquè home, que actualment compleix condemna per altres delictes en un centre penitenciari de la Comunitat de Madrid.
Aquesta nova fase de la investigació s'ha dut a terme després d'analitzar la informació obtinguda en la culminació de la primera fase, al novembre de 2024.
Un equip conjunt d'investigació de Mossos i Policia Nacional va realitzar diverses entrades i registres el passat 22 de setembre, en les quals els investigadors van localitzar i van intervenir diversos elements d'interès per al cas, que han incorporat a les actuacions judicials i es troben en procés d'anàlisi.
Els 4 detinguts van passar a disposició judicial de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància número 2 de Reus (Tarragona), el 24 de setembre.
PRIMERA FASE
La primera fase d'investigació es remunta a la fi de juny de 2024, després que els agents coneguessin la denúncia presentada pels familiars d'un home que presumptament havia estat segrestat a Catalunya, i els autors exigien el pagament de 240.000 euros per alliberar-ho.
La família va informar als investigadors que havien fet un primer pagament en criptomonedes, equivalent a uns 32.000 dòlars, encara que no van rebre cap informació de l'estat de la víctima.
Les gestions policials van permetre identificar a persones directament relacionades amb el segrest d'aquest home de 46 anys, que havia viatjat des d'Itàlia per reunir-se amb membres de l'organització criminal i, el 5 d'agost de 2024, es va localitzar el cos sense vida de la víctima en una zona boscosa de Botarell (Tarragona).