Quatre detinguts per la mort d'Emiliano 'el panameny' passaran a disposició judicial aquest divendres

OVIEDO (ASTÚRIES), 19 (EUROPA PRESS)
La Guàrdia Civil ha detingut 5 persones, 1 d'ells a Llinars del Vallès (Barcelona), en relació amb la mort violenta d'Emiliano B.R., conegut com 'el panameño', un presumpte narcotraficant, que es va produir a Lugo de Llanera (Astúries) el 2025.
3 dels detinguts han estat localitzats a Astúries i un altre a Orleans (França) i, juntament amb l'arrestat a Llinars, aquests dos últims seran traslladats a Oviedo.
S'informa que tots els detinguts passaran a disposició judicial divendres i que les detencions es produeixen dins l'operació de la Guàrdia Civil desenvolupada dimecres a la matinada a Oviedo, Gijón i fora d'Astúries, en la qual també es van dur a terme escorcolls domiciliaris.