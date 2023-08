Quatre detinguts per dos presumptes robatoris amb força en habitatges de Santa Coloma (Barcelona)

BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, ha detingut de matinada quatre persones per dos presumptes robatoris amb força a l'interior de dos habitatges del municipi.

Les primeres dues detencions s'han fet cap a les 1.00 hores en un control de pas al pont de Can Peixauet, i en l'escorcoll als detinguts s'han trobat cadenes d'or, documentació del propietari de la casa robada i diferents eines, roba i passamuntanyes, informa l'Ajuntament aquest diumenge en un comunicat.

Després de les comprovacions, els agents han constatat que el propietari de la documentació trobada "havia presentat denúncia per robatori al voltant les 23.00 hores" de dissabte.

Cap a les 4.00 hores, la Policia Local ha rebut un avís d'un possible robatori en un habitatge, on han comprovat que hi havia moviment de llanternes mentre sonava una alarma.

Els agents han accedit a l'habitatge des del carrer mitjançant una escala i han detingut un dels presumptes lladres "in fraganti", mentre que l'altre detingut l'han trobat amagat darrere d'una columna d'un pati interior.