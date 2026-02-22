Quatre detinguts per desordres públics en la trobada de 'therians' a Barcelona aquest dissabte

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -
Quatre persones van ser detingudes per desordres públics, tres d'elles menors d'edat, en una trobada de 'therians' a l'Arc de Triomf de Barcelona aquest dissabte a la tarda, que va congregar a unes 3.000 persones, segons han informat fonts de Mossos d'Esquadra a Europa Press.
La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) va demanar la intervenció de patrulles de Mossos per desallotjar la concentració, la qual cosa va produir diversos altercats que van acabar amb la detenció de tres noies menors d'edat per part de la policia catalana i la GUB va realitzar un altre arrest, després que un grup de persones provoqués incidents amb la policia i llançament d'objectes.
La concentració pretenia reunir a integrants del col·lectiu 'therian', persones que s'identifiquen amb animals.