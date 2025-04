Quatre detinguts per delicte d'odi després d'atacar amb un explosiu una casa a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -

Quatre joves d'entre 18 i 23 anys han estat detinguts aquest dimarts per presumptament atacar amb un artefacte explosiu un habitatge a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) amb l'agreujant d'odi i discriminació, han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press aquest divendres.

Segons ha avançat 'El País', els detinguts suposadament van llançar el passat 12 de febrer un artefacte casolà consistent en una ampolla de plàstic amb una substància líquida i boles de paper d'alumini dins la casa de la víctima.

Les mateixes fonts policials han afirmat que hi havia persones dins el domicili, però que ningú no va resultar ferit, i que aquest atac no és el primer que pateix la víctima.

Han apuntat que als detinguts se'ls acusa d'un delicte de tinença i fabricació d'explosius i desordres públics amb l'agreujant d'odi i discriminació.

Han afegit que els 4 joves ja han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Vilafranca del Penedès (Barcelona).