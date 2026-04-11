Quatre detinguts per atracar comerços amb cotxes robats a municipis de Tarragona i Lleida

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que atracava comerços amb vehicles robats que posteriorment cremaven a les comarques d'Urgell, Les Garrigues (Lleida) i la Conca de Barberà (Tarragona) en una operació amb quatre detinguts, segons han informat aquest dissabte mitjançant un comunicat.
La investigació s'ha saldat amb la detenció de tres homes i una dona, d'entre 25 i 39 anys, a L'Espluga de Francolí (Tarragona), Tàrrega i Cervera (Lleida), per la seva presumpta implicació en robatoris amb violència en estancs i supermercats.
El grup sostreia vehicles mitjançant un dispositiu electrònic que manipulava el sistema de seguretat dels cotxes, que després utilitzaven per desplaçar-se fins als establiments on cometien els atracaments, en alguns casos en un curt interval de temps.
Després de cometre els robatoris, els investigats cremaven els vehicles en una mateixa zona per eliminar proves, un patró que, segons els investigadors, repetien de forma ràpida i sistemàtica per dificultar la seva identificació.
La investigació, que es va iniciar després de diversos robatoris comesos a mitjan març en comarques de Lleida i Tarragona, continua oberta i no es descarten noves actuacions.