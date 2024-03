Quatre detinguts pel presumpte cultiu de 1.400 plantes de marihuana a L'Ametlla (Barcelona)

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el diumenge a quatre persones per presumptament cultivar 1.400 plantes de marihuana en una nau industrial de L'Ametlla del Vallès (Barcelona) i als quals se'ls acusa de diversos de delictes per atemptar contra la salut pública i per defraudar el subministrament elèctric.

Els detinguts, de 23, 25, 28 i 31 anys, havien instal·lat el cultiu en una nau amb una gran infraestructura habilitada per al cultiu indoor, i la forta calor que desprenia va alertar a la Policia Local de la localitat, que van avisar als Mossos, expliquen en un comunicat.

D'aquesta manera, la policia catalana va procedir a registrar el lloc, que va precintar després de localitzar la plantació, però l'endemà la Policia Local va veure que el precinte estava trencat i van escoltar soroll a l'interior de la nau, per la qual cosa els Mossos van tornar a acudir i van trobar a quatre persones amagades a la coberta, a les quals van detenir.