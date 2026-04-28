Quatre detinguts en un operatiu antidrogues al barri de Rocafonda de Mataró (Barcelona)

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 24 d'abril quatre persones en un dispositiu contra el tràfic de drogues que es va desplegar al barri de Rocafonda de Mataró (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimarts.
El dispositiu va començar a les 12.00 hores i va comptar amb agents de la policia catalana i del cos local, amb agents uniformats i de paisà, que van observar dues persones que venien haixix que amagaven sota un cotxe o al mobiliari urbà.
Els dos venedors i els dos compradors van quedar detinguts, si bé un d'ells està acusat d'atemptat contra agents de l'autoritat, ja que va donar un cop a un dels policies que l'estaven escorcollant.