Quatre detinguts a Lleida per robar i vendre objectes a internet

LLEIDA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir entre l'11 i 16 de febrer tres homes i una dona d'entre 22 i 35 anys que formaven part d'un grup criminal que es dedicava a vendre els objectes que ells mateixos robaven a través d'internet, segons han informat aquest dilluns en un comunicat.
El primer dels robatoris d'aquest grup criminal es va produir a principis del 2024, quan els propietaris d'una explotació agrícola d'Arbeca (Lleida) van denunciar que havien forçat la porta del magatzem i robat una motocicleta i eines.
Tres mesos després, agents de la comissaria de Lleida van detectar que havien forçat la porta i havien sostret quadres elèctrics i llums led d'una nau industrial on dies abans els Mossos havien desmantellat una plantació de marihuana.
També, a l'agost, un home d'Arbeca (Lleida) va denunciar que havien entrat a robar a casa seva i que li havien sostret eines, joies i 800 euros en metàl·lic, a més d'un altre robatori, en aquest cas d'un cotxe, que va aparèixer cremat dies després a les Franqueses del Vallès (Barcelona), i un últim, dies després, d'una furgoneta.
Els investigadors van detectar que molts dels objectes robats estaven a la venda en plataformes de compravenda d'objectes de segona mà d'internet, per la qual cosa, un cop finalitzada la investigació, en col·laboració amb agents de la comissaria de Caldes de Montbui (Barcelona), els quatre membres del grup van ser detinguts.