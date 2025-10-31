Quatre detinguts a l'Hospitalet (Barcelona) i 120 quilos d'haixix intervinguts

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 23 d'octubre dos homes de 23 anys, i dos més de 27 l'endemà per presumptament traficar amb 120 quilos d'haixix que van ser intervinguts durant l'entrada i escorcoll en un domicili a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informen en un comunicat aquest divendres.
La primera detenció es va dur a terme després de detectar un possible intercanvi de drogues al carrer, en què els agents van confiscar una peça d'haixix d'1,2 quilos i van detenir els dos primers, sense poder arrestar un tercer implicat.
L'endemà van arrestar els altres dos i dins el domicili també van trobar 116,4 grams de ketamina, que pel seu estat podia servir per fabricar cocaïna rosa, a més de 15.700 comprimits de Rivotril (benzodiazepines), i una arma de foc, per la qual cosa també s'acusa un d'ells d'un delicte de tinença il·lícita d'armes, i tots ja han passat a disposició judicial.