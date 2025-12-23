Publicat 23/12/2025 12:12

Quatre detinguts a l'estació de tren de Sabadell (Barcelona) durant un control policial

BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Nacional i la policia municipal de Sabadell (Barcelona), han detingut quatre persones a l'estació de tren durant un control.

Segons informa la policia catalana en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dimarts, tres dels detinguts són per estrangeria i l'altre per un delicte contra la salut pública.

A més a més, els agents han registrat nou denúncies per tinença de drogues.

