Quatre dels morts a Manlleu (Barcelona) eren alumnes de l'institut Antoni Pous i Argila

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
Quatre dels cinc joves morts en un incendi al traster d'un bloc de pisos a Manlleu (Barcelona) eren alumnes de l'Institut Antoni Pous i Argila del municipi, informa aquest dimarts el centre en un comunicat en què lamenten "profundament" la pèrdua i traslladen el seu condol als familiars.
"Som conscients de l'impacte que això ens ha generat a tots. Com a centre educatiu continuarem vetllant pel benestar de l'alumnat", indica el centre, i durant la jornada els alumnes rebran l'atenció de l'equip de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més d'estar en contacte amb l'equip de Benestar Emocional de la Conselleria d'Educació.
L'institut informa que les classes continuaran funcionant amb normalitat.
HI POT HAVER MENORS
Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat a Europa Press que és possible que entre els morts hi hagi menors, però com que encara no se'ls ha pogut identificar, és aviat per concretar si tots tenien menys de 18 anys o no.
Els joves van morir dilluns a la nit en no poder sortir del traster que feien servir com a "punt de trobada" i que es va incendiar per causes que encara s'investiguen.