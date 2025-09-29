La quarta edició de Mondiacult de la Unesco se celebrarà a Riad el 2029

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La quarta edició de la conferència de polítiques culturals Mondiacult de la Unesco se celebrarà a Riad, la capital de l'Aràbia Saudita el 2029, ha anunciat aquest dilluns el sots-director general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, a la inauguració del Mondiacult de Barcelona.
Ottone ha assegurat que aquesta edició de Mondiacult de Barcelona, que se celebra fins aquest dimecres amb 162 delegacions ministerials, ha de niar la cultura entre les prioritats mundials i posicionar-la com un objectiu ODS en l'agenda post 2030.
Després de les dues primeres edicions a Mèxic, aquesta tercera a Barcelona, la quarta se celebrarà a Riad "gràcies a l'amable oferta de les autoritats de l'Aràbia Saudita", ha anunciat Ottone, en nom de la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, que no s'ha pogut desplaçar a Barcelona.