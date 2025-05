El quart Festival Límbic d'Òmnium Cultural a Granollers (Barcelona) tanca amb 23.000 assistents

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -

La quarta edició del Festival Límbic d'Òmnium Cultural, celebrat aquest divendres i dissabte a Granollers (Barcelona), ha tancat amb 23.000 assistents, informa l'organització aquest diumenge en un comunicat.

El president de l'entitat, Xavier Antich, ha valorat positivament aquesta edició i ha assegurat que el festival demostra "que la cultura en català està molt viva i és el motor del país".

Antich ha destacat que, en un moment complicat per a la cultura i la llengua, "festivals com el Límbic, que aposta per la diversitat, la complexitat i el diàleg en català, són la millor resposta".

En la seva segona jornada, el Límbic va acollir les actuacions de Seitons Masdeu Hola i Adeu, de Neus Masdeu; l'espectacle de dansa 5:55, de Nora Baylach, Helena Gispert i Non Jambi, i la proposta teatral Reality Screenshot, d'Eléctrico 28 i Domestic Data Streamers, entre d'altres.

Els dos dies han tingut vint propostes culturals als carrers de Granollers i han acabat amb un final de festa a Roca Umbert, amb les actuacions de gavina.mp3, Fades, Ouineta i Figa Flawas.