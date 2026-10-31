Quart detingut pels aldarulls del dissabte passat al centre de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte al migdia a Cabrera d'Anoia (Barcelona) una quarta persona presumptament relacionada amb els aldarulls del dissabte passat al centre de Barcelona: un home de 21 anys presumptament instigador i dinamitzador del grup 'Blocus'.
El detingut era presumptament l'administrador d'un dels grups de comunicació que es van crear per facilitar la coordinació dels participants, ha informat la policia catalana en un comunicat.
Els Mossos han constatat que l'accés a aquest grup s'havia promocionat mitjançant la difusió d'un cartell en TikTok que portava un codi QR amb accés directe a un canal de WhatsApp.
El detingut "hauria tingut una participació activa en la dinamització del grup" i es trobava a Barcelona durant els aldarulls del dissabte passat.
NO ES DESCARTEN MÉS DETENCIONS
La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Els Mossos han desplegat aquest dissabte a la tarda a la plaça Catalunya de Barcelona i els seus voltants un dispositiu "preventiu" davant una nova convocatòria de 'Blocus', i han fet identificacions de grups de persones "susceptibles de portar objectes".