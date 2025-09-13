La Quar (Barcelona) registra un rècord de pluja de 7,8 mil·límetres acumulats en un minut

El telèfon 112 rep 207 trucades fins al matí i Bombers atén 72 avisos
BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -
L'estació meteorològica de la Quar (Barcelona), a la comarca del Berguedà, ha registrat un rècord de 7,8 mil·límetres per metre quadrat en un minut, a causa de les pluges fortes de les últimes hores a la Catalunya central i zones de les comarques de Girona.
Aquest registre, detectat a les 5.27, supera els 7,6 mil·límetres en un minut que es van registrar el setembre del 2014 a Montserrat (Barcelona), informa el Meteocat aquest dissabte en una anotació a X, recollida per Europa Press.
A més, a la Quar la pluja ha deixat 26,1 mil·límetres d'aigua en cinc minuts, la qual cosa suposa un altre registre inèdit per a les estacions meteorològiques catalanes.
El telèfon 112 ha rebut per aquest motiu 207 trucades fins a mig demà, segons ha informat en un missatge a X.
Els Bombers de la Generalitat han atès 72 avisos relacionats amb les pluges fins a les 10.00, la majoria per acumulació d'aigua i alguns relacionats amb arbres caiguts, han informat a través d'X.
Les pluges torrencials han obligat a tallar la GI-522, a l'altura de Riells i Viabrea (Girona), en tots dos sentits, a causa d'inundacions.
ES MANTENEN AVISOS A 25 COMARQUES
El Meteocat ha emès avisos per temps violent la matinada de dissabte, a causa d'aquestes pluges, a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Solsonès, el Ripollès (Lleida), la Garrotxa, la Selva, el Pla de l'Estany, el Gironès (Girona), Osona, el Lluçanès i el Berguedà (Barcelona).
El Meteocat manté actius per a aquest dissabte avisos de perill per intensitat de pluja fins a 25 comarques de Barcelona, Girona i Lleida, amb els avisos d'intensitat alta concentrats a les comarques barcelonines del Maresme i Vallès Oriental, i a Girona, a la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany.