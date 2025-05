La qualitat de l'aire va millorar el 2024 però va hi haver pics alts d'ozó a l'estiu, segons un informe

BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -

L'informe anual sobre la qualitat de l'aire a Catalunya ha revelat que durant el 2024 no es van superar els valors límit legislats per la normativa europea dels principals contaminants, però sí que hi va haver alts nivells d'ozó puntualment durant els mesos d'estiu.

Ho ha publicat la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica aquest divendres a través de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental en un comunicat.

Les dades mostren una millora en la qualitat de l'aire per menys presència de contaminants com el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules PM10 i PM 2.5, el diòxid de sofre (SO2), el monòxid de carboni (CO) o el benzè.

A l'estiu del 2024 es van registrar episodis puntuals de nivells elevats d'ozó troposfèric (O3) especialment a la plana de Vic i el Penedès-Garraf (Barcelona), el Camp de Tarragona i les comarques de Girona.

L'any passat, la Generalitat va aprovar el 'Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027' per a la reducció de l'ozó i va consolidar el programa de renovació de l'equipament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) per millorar la previsió de les dades recollides.