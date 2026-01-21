Puigdemont expressa el seu condol per la víctima de l'accident de tren de la R4 a Gelida (Barcelona)

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expressat aquest dimarts a la nit el seu condol a familiars i amics de la víctima de l'accident d'un tren en la línia R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida (Barcelona).
"Dos descarrilaments gairebé simultanis a Rodalies. El de Tordera-Maçanet, per sort, sense danys personals. El de Gelida, amb víctima i ferits greus; el meu condol a familiars i amics", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
També ha agraït el treball de bombers, sanitaris i cossos policials que treballen en aquest accident a Gelida, que s'ha produït quan un tren ha xocat contra un mur de contenció que ha caigut sobre la via, la qual cosa ha provocat almenys un mort i tres ferits greus.