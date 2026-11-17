GIRONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han rebut un total de 7 denúncies de diverses pacients d'un metge d'un centre privat de Girona que va ser detingut el passat 8 de novembre per presumptes tocaments, quatre més que les rebudes en el moment del seu arrest.
Segons han confirmat fonts policials a Europa Press aquest dimarts i ha avançat el 'Diari de Girona', dues es van interposar el dia 11 (una per fets que van tenir lloc al setembre i una altra per fets que van passar al maig); una altra es va rebre el dia 12 per fets comesos el juny del 2025 i l'última es va registrar aquest dilluns per uns fets que presumptament es van produir l'agost del 2022.
L'acusat, que va quedar en llibertat provisional després de passar a disposició judicial, haurà de prestar declaració en qualitat d'investigat.