Pugen a 7 els detinguts presumptament relacionats amb el tiroteig a 2 guàrdies civils a Terrassa (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a Granollers (Barcelona) dos homes més presumptament relacionats amb el tiroteig en què van resultar ferits dos agents de la Guàrdia Civil el passat 1 d'octubre a Terrassa (Barcelona), per la qual cosa pugen a 7 les detencions relacionades amb aquests fets.
Segons ha pogut confirmar Europa Press, un dels dos detinguts és menor i s'ha entregat a les dependències policials de la localitat.
Dijous els Mossos van detenir a Cabra del Camp (Tarragona) una quarta persona relacionada amb els fets, mentre que la policia local de Terrassa (Barcelona) va arrestar una cinquena persona amb una ordre de detenció de l'institut armat pel mateix motiu.
La investigació, que continua oberta, es duu a terme de manera conjunta entre la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos i la Guàrdia Civil.
Els dos agents van resultar ferits per diverses bales, un d'ells amb quatre impactes i l'altre amb un.