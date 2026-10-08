Pugen a 5 els detinguts presumptament relacionats amb el tiroteig a 2 guàrdies civils a Terrassa (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Valls (Tarragona) una quarta persona presumptament relacionada amb el tiroteig en què van resultar ferits dos agents de l'institut armat el passat 1 d'octubre a Terrassa (Barcelona), mentre que la policia local d'aquesta última localitat ha detingut una cinquena persona, segons ha pogut saber Europa Press per fonts coneixedores.
A Valls s'ha dut a terme un operatiu en el qual han participat agents del Grup Especial d'Intervenció (GEI) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos, que han acabat detenint un jove de 18 anys.
Quant al detingut a Terrassa, la policia local ha arrestat un altre sospitós perquè tenia vigent una ordre de detenció de l'institut armat per la seva presumpta relació amb els fets.
La investigació, que continua oberta, es desenvolupa de manera conjunta entre la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos i la Guàrdia Civil.
Els dos agents van resultar ferits per diverses bales, un d'ells amb quatre impactes i l'altre amb un.