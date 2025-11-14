Pugen a 4 els detinguts per la mort violenta d'un home al barri barceloní del Bon Pastor

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri del Bon Pastor de Barcelona el passat 30 de setembre, un d'ells detingut dimecres, informen en un comunicat a X recollit per Europa Press.
Un altre va ser arrestat dijous, que s'afegeix així a les dues primeres detencions que els investigadors de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) van fer en una primera fase entre el 15 i 30 d'octubre.
Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press que dos d'ells han ingressat en presó provisional comunicada i sense fiança, mentre que els altres dos estan en llibertat amb mesures cautelars.
Els detinguts tenen entre 19 i 30 anys i els Mossos van detenir un d'ells a Martorell, i als altres tres a Barcelona.
ELS FETS
El dia dels fets cap a les 20.30 hores, els Mossos van ser alertats que hi havia un home mort amb signes de violència al replà d'un edifici del barri barceloní, fins on es van desplaçar diverses dotacions policials i del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM); malgrat fer-li diverses maniobres de reanimació, l'home va morir.
Va ser aleshores quan la DIC va obrir una investigació per esclarir-ne les causes, que ha estat sota secret d'actuacions.