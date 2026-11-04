Pugen a 7 els detinguts per 'Blocus' a Catalunya amb una jove de 18 anys a Barcelona

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut una jove de 18 anys a Barcelona presumptament vinculada a 'Blocus', acusada de ser instigadora i dinamitzadora del grup en relació als saquejos i aldarulls del passat 24 d'octubre, per la qual cosa el total de detencions puja a 7.
Es tracta de la setena detenció a Catalunya per aquests fets i, segons la investigació policial, la detinguda era administradora de grups de comunicació que es van crear per facilitar la coordinació dels participants, informen en un comunicat aquest dimecres.
També s'ha constatat que l'accés a aquest grup es va poder promocionar mitjançant la difusió d'un cartell a la xarxa social TikTok que incorporava un codi QR amb accés directe a un canal de WhatsApp.
La investigació pel fenomen 'Blocus' continua oberta i no es descarten noves detencions.
Dels sis detinguts fins ara, dos majors d'edat estan en presó provisional sense fiança i un altre (menor d'edat) es troba en internat en règim tancat, malgrat dues altres menors d'edat van ser detingudes a la província de Barcelona aquest cap de setmana i van quedar en llibertat.