Pugen a cinc les denúncies per presumptes agressions sexuals a unes menors a Vallirana (Barcelona)

Continuen sense indicis contra les dues monitores

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han rebut cinc denúncies de famílies de l'escola de Vallirana (Barcelona) on dues monitores de menjador presumptament van agredir sexualment unes menors del centre, segons han explicat fonts pròximes a la investigació aquest dijous a Europa Press.

Han detallat que dimecres van rebre dues denúncies i que durant aquest dijous n'han rebut tres més.

Agents de la Unitat de Menors dels Mossos d'Esquadra --que investiguen els fets-- i familiars del centre escolar s'han reunit aquest dijous al migdia per "posar en comú" els fets.

ENCARA NO HI HA INDICIS

Fonts policials han indicat que encara no han trobat indicis contra les dues monitores, però mantenen la investigació oberta, tot i que amb el que s'ha recaptat fins ara no tenen prou indicis per atribuir-los un delicte, per la qual cosa han demanat "prudència".

Arran d'aquesta investigació, l'escola ha apartat cautelarment les dues treballadores, segons van indicar fonts de la Conselleria d'Educació.