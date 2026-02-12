Pugen a 44 els vols cancel·lats a l'Aeroport de Barcelona per l'alerta per vent

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Les aerolínies han informat a Aena que han pujat fins a 44 els vols cancel·lats a l'Aeroport de Barcelona a causa de l'alerta per vent, 14 durant les 8 i les 9 hores d'aquest dijous.
A l'aeroport la velocitat mitjana del vent és de 61 km/h i la ratxa màxima és de 92,5 km/h, i la previsió és que es mantinguin aquestes condicions fins a les 19 hores, han informat fonts d'Aena a Europa Press.
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha avisat que aquest matí s'està en un "moment àlgid" de vent.