Pugen un 39% els delictes sexuals en l'àmbit de la violència de gènere a Barcelona

Les denúncies han passat de 534 el 2023 a 742 el 2024
Les denúncies per delictes contra la llibertat sexual en l'àmbit de la violència de gènere tramitades als jutjats de violència sobre la dona de Barcelona han passat de 534 el 2023 a 742 el 2024, la qual cosa suposa un increment d'un 38,95%.
Així es recull en la memòria de la Fiscalia Provincial de Barcelona del 2025 corresponent a l'exercici 2024, consultada per Europa Press aquest dilluns.
Dels delictes denunciats, el de maltractaments és el que més nombre de denúncies registra: el 2024 es van incoar 7.539 procediments, una xifra superior a la del 2023, quan se'n van registrar 6.068.
L'any passat també es van incoar 6.782 procediments per delictes de lesions, xifra superior a la del 2023 (6.166), i pel delicte de violència habitual es van incoar 518 procediments, respecte als 485 del 2023.
Quant als delictes d'amenaces, la incoació va ser de 2.013 procediments, respecte als 1.830 del 2022; per coaccions 601, en relació amb els 562 procediments del 2023, mentre que el nombre de procediments per trencament de condemna o de mesura cautelar va ser de 1.933, que van augmentar en comparació amb l'any anterior, quan se'n van registrar 1.758.
7 FEMINICIDIS
També s'observa el 2024 un increment del nombre de procediments per assetjament, amb 391 incoacions respecte a les 356 de l'any anterior, mentre que el delicte de descobriment i revelació de secrets aporta una xifra de 149 procediments en relació amb els 136 del 2023.
Quant als delictes contra la vida, en l'àmbit de Barcelona i Seccions Territorials es van produir 7 morts violentes, a més de 12 intents.