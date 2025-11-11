Pugen a 19 els detinguts a Catalunya després de caure una xarxa d'estafes financeres

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 19 persones --14 homes i 5 dones-- durant l'operatiu contra una xarxa d'estafes financeres en l'àmbit immobiliari amb entrades i escorcolls a Rubí i Manresa (Barcelona), a banda de 3 més --els principals líders de la trama-- a Sevilla, informa la policia catalana en un comunicat.
El grup operava a tot el territori espanyol i un equip de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha desplaçat fins a Sevilla per poder-ne arrestar els presumptes líders.
El primer registre d'arrestats era de 16 en territori català, però després de finalitzar l'operatiu la xifra ha pujat a 19.